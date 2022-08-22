Afyon haberi | Burak Topçu, Afyonspor'da
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Afyon haberi... Afyonspor, Çaykur Rizespor'da top koşturan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Topçu'yu renklerine bağladı.
Afyonspor, Çaykur Rizespor'da top koşturan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Burak Topçu'yu renklerine bağladı.
TFF 2. Lig ekiplerinden Afyonspor transfere hız kesmeden devam ediyor. Mor beyazlı ekip transfer çalışmaları çerçevesinde Burak Topçu'yu 3 yıllığına renklerine bağladı. Kulüp binasından gerçekleştirilen imza töreni sonrası Burak Topçu 3 yıllık sözleşme imza attı. - AFYONKARAHİSAR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor