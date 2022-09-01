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Afyon haberi... Afyonspor'a yeni sponsor

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Afyon haberi... Afyonspor'a yeni sponsor

Afyon haberine göre Afyonspor isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

Afyonspor isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Takımın yeni adı HES İlaç Afyonspor oldu.

TFF 2. Lig'de mücadele eden Afyonspor, HES İlaç ve Kozmetik Anonim Şirketi ile isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Anlaşmaya göre kulübün ismi 2022-2023 sezonunda 'HES İlaç Afyonspor' olacak.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Hes İlaç markaları olan Dermavia ve Viapecia ürünleri ile de takımın vitamin sponsoru oldu. İmza törenine Afyonspor Başkanı Süleyman Karakuş ve kulüp yönetimi ile Hes İlaç firması ortaklarından olan İstanbul AFSİAD Başkanı Hüseyin Çelik ve Afyonspor Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Çelik katıldı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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