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Afyon haber | Bursaspor kafilesi Afyon'a hareket etti

Spor Haberleri

Afyon haber | Bursaspor kafilesi Afyon'a hareket etti

Afyon spor haberi... Bursaspor, TFF 2. Lig'deki ilk maçı için Afyon'a hareket etti.

Bursaspor, TFF 2. Lig'deki ilk maçı için Afyon'a hareket etti. Yeşil-beyazlı takım yarın saat 20.00'de Afyonspor'la karşılaşacak. Kafiledeki herkesin pozitif görünmesi moralleri de yerine getirdi.

TFF 2. Lig Beyaz Grup 2. hafta maçında yarın Afyonspor'la karşılaşacak olan Bursaspor, bugün maçın oynanacağı Afyon'a hareket etti. Bursa'daki hazırlıklarını tamamlayan yeşil-beyazlı takım kara yoluyla Afyon'a hareket etti. Teknik heyet ve futbolcuların yüzlerinin güldüğü ve oldukça moralli olduğu gözlendi. Personelin yolcu ettiği Bursaspor kafilesi, Afyon'da da yapacağı antrenmanın ardından maç saatini beklemeye başlayacak. Zafer Stadı'ndaki mücadele yarın saat 20.00'de başlayacak. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Bursaspor Bursa Afyon Spor Haberler

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