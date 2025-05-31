Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürü merkeze alındı

Afyon Gençlik ve Spor İl Müdürü merkeze alındı
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Temmuz 2022 yılından bugüne Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü görevini yürüten İsmail Hakkı Kasapoğlu merkeze alındı.

Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde görev değişimi yaşandı. Mevcut İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ankara'daki özel kalem biriminde görevlendirilirken, yerine Nedim Arslan atandı.

HAKKINDA CİDDİ İDDİALAR VARDI

Kasapoğlu'nun, özellikle Afyonspor Kulübü özelinde yürüttüğü bazı uygulamaların resmi prosedürlere aykırı olduğu iddia ediliyor. Noter aracılığıyla yapılmış istifaları geçersiz sayarak yetki devrini engellediği, bu nedenle kulüp yapısında ciddi sorunlar ortaya çıktığı ve görevinden ayrılan kişilerin SGK ile vergi borçları üzerinden icra işlemleriyle karşı karşıya kaldığı ileri sürülüyor.

KAMUOYU BASKISI MI ARTTI?

İddialara göre; Kasapoğlu, denetlemekle sorumlu olduğu kulüplere karşı görevini kişisel tutumlarla ve taraflı şekilde yürüttü. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın da artan kamuoyu baskısı ve dilekçeler üzerine Kasapoğlu'nu merkeze çekme kararı aldığı öne sürüldü.

Kaynak: Haberler.com / Spor
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