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Afyon'dan Karate Şampiyonası'na Damga: 4 Madalya

Afyon'dan Karate Şampiyonası'na Damga: 4 Madalya
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Bursa'da düzenlenen Karate Şampiyonası'nda Afyon Gençlik Spor Kulübü sporcuları, üstün performanslarıyla 4 bronz madalya kazanarak başarılarına bir yenisini ekledi.

Bursa'da düzenlenen ve 21 ilin 64 kulübünden 840 sporcunun katılımıyla gerçekleşen Karate Şampiyonası 1. Etabı, büyük bir heyecana sahne oldu. Şampiyonada mücadele eden Afyon Gençlik Spor Kulübü sporcuları, üstün performanslarıyla dikkat çekerek 4 farklı siklette madalya kazanmayı başardı.

Afyonkarahisar'ı temsil eden başarılı karateciler Muhammed Yiğit Doğan, Alparslan Gencer, Eylül Yağmur Özkan ve Batuhan Şahin, büyük bir mücadele örneği sergileyerek bronz madalya kazandı. Sporcular, farklı kategorilerde sergiledikleri başarılı performanslarla kürsüye çıkmanın gururunu yaşadı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, turnuvada dereceye giren sporcuları tebrik ederek şu ifadeleri kullandı:

"Sporcularımızın azmi ve başarısı bizleri gururlandırdı. Karate branşında elde ettikleri dereceler, disiplinli çalışmalarının ve antrenörlerimizin özverili gayretlerinin bir sonucudur. Bu başarıların artarak devam etmesini diliyorum. Sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik ediyorum." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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