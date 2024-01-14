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Africa Eco Race Rallisi Pembe Göl'de Tamamlandı

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Monako'da başlayan Africa Eco Race Rallisi, Senegal'in sembollerinden Pembe Göl'de tamamlandı. İtalyan pilot Jacopo Cerutti motosiklet kategorisinde birinci olurken, Fransız Paulin Gautier ve Remi Boulanger araç kategorisinde lider oldu.

Monako'da ay başında başlayan Africa Eco Race Rallisi, Senegal'in sembollerinden Pembe Göl'de (Lac Rose) tamamlandı.

Bu yıl 15'incisi düzenlenen ve 2008'de Afrika kıtasından çekilen Dakar Rallisi'ne alternatif gösterilen Africa Eco Race sona erdi.

Monako'da 30 Aralık 2023'te başlayan rallide yarışmacılar, Fas ve Moritanya'da çölü geçerek dün 11. etap olan Senegal'in kuzeyindeki Saint-Louis kentine ulaştı.

Pilotlar, sabahın ilk ışıklarında 12. ve son etap için Dakar'a yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Pembe Göl'e hareket etti.

Motosiklet kategorisinde birinciliği Aprilia Tuareg 660 ile İtalyan pilot Jacopo Cerutti elde ederken, araç kategorisinin lideri de Apache hybrid SSV ile Fransız Paulin Gautier ve yardımcı pilot Remi Boulanger oldu.

Pembe Göl'de düzenlenen son etabın ardından yarışmacılara podyumda ödülleri takdim edildi.

İkonik Dakar Rallisi'nin 2008'de terör tehdidi nedeniyle Afrika kıtasını terk etmesinin ardından Africa Eco Race, ilk kez 2009'da düzenlendi.

Sürdürülebilirlik ve sıfır emisyon iddiasıyla yola çıkan Africa Eco Race, büyük bir kısmı çölde geçen 12 etap ve 6 bin kilometreden oluşuyor.

Kaynak: AA / Spor

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