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AFC Şampiyonlar Ligi Elite Finali: Al Ahli ile Kawasaki Frontale Karşılaşıyor

AFC Şampiyonlar Ligi Elite Finali: Al Ahli ile Kawasaki Frontale Karşılaşıyor
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Asya futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan AFC Şampiyonlar Ligi Elite'de finale kalan Al Ahli ve Kawasaki Frontale, 3 Mayıs Cumartesi günü karşı karşıya geliyor. Maçta milli yıldız Merih Demiral ve birçok ünlü futbolcu sahne alacak.

ASYA futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan AFC Şampiyonlar Ligi Elite, büyük finale sahne oluyor. Al Ahli ile Kawasaki Frontale'nin karşı karşıya geleceği dev final, 3 Mayıs Cumartesi akşamı futbolseverlerle buluşacak.

Bir tarafta milli yıldızımız Merih Demiral, Riyad Mahrez ve Roberto Firmino gibi Dünya futboluna damga vurmuş isimlerle dolu kadrosuyla Suudi devi Al Ahli, diğer tarafta Cristiano Ronaldo'lu, Sadio Mane'li Al Nassr'ı kupanın dışına iten Japon ekibi Kawasaki Frontale.

Kawasaki Frontale - Al Ahli karşılaşması cumartesi saat 19.30'da D-Smart ve D-Smart GO'dan futbolseverlerle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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