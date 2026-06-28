Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası tamamlandı
Ankara'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası'nda 11 ilden 242 sporcu bireysel, çiftler, trio ve grup kategorilerinde yarıştı. Büyüklerde Ayşe Begüm Onbaşı ve Murat Mert Erdiç altın madalya kazandı.
Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası'nda madalyalar sahiplerini buldu.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'daki yeni salonunda düzenlenen organizasyon, final yarışmalarıyla sona erdi.
Turnuvaya 11 ilden büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarında katılan 242 sporcu; bireysel, çiftler, trio ve grup kategorilerinde mücadele etti.
Büyüklerde madalya kazanan sporcular şunlar:
Tek kadınlar
1. Ayşe Begüm Onbaşı
2. İdil Menekşe
3. Nil Deniz Bal
Tek erkekler
1. Murat Mert Erdiç
2. İsmail Yağız Altıparmak
Çiftler
1. Ayşe Begüm Onbaşı-Can Derviş
2. Selin Özermiş-Okay Arsan
3. Sıla Atçı-Murat Mert Erdiç
Trio
1. Selin Özermiş, İlay Hamarat, Yudum Atan
2. Ömür Günay, Göktürk Balcı, Okay Arsan
3. Ayşe Begüm Onbaşı, Can Derviş, Eylül Naz Aygör