Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası başladı
Ankara'da düzenlenen Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası'nda 11 ilden 242 sporcu, büyükler, gençler ve yıldızlar kategorilerinde yarışıyor. Turnuva yarın finallerle sona erecek.
Aerobik Cimnastik Federasyon Kupası, Ankara'da başladı.
Türkiye Cimnastik Federasyonunun Ankara'daki yeni salonunda düzenlenen organizasyonda 11 ilden büyükler, gençler ve yıldızlar yaş gruplarındaki 242 sporcu mücadele edecek.
İlk gün bireysel, çiftler, trio ve grup kategorilerindeki eleme müsabakalarının yapılacağı turnuva, yarın final yarışmalarıyla sona erecek.
Kaynak: AA / Hüseyin Burak Demirer