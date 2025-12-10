AEK, Samsunspor maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Konferans Ligi 5. haftasında yarın Samsunspor ile karşılaşacak Yunan temsilcisi AEK, antrenmanlarını tamamlayarak maça hazır hale geldi.
UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak Yunanistan temsilcisi AEK, hazırlıklarını tamamladı.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda, teknik direktör Marco Nikolic yönetimindeki antrenmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde futbolcular, koşu ve koordinasyon çalışması yaptı.
Samsunspor-AEK maçı, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda yarın saat 20.45'te başlayacak.