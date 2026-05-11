Yunanistan Süper Ligi'nde AEK şampiyon oldu
Yunanistan Süper Ligi'nde AEK, Panathinaikos'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Maçta, Panathinaikos'un öne geçtiği ve AEK'nın son dakikada bulduğu golle zafer elde ettiği belirtildi.
Atina şehrindeki Allwyn Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Maçın 62. dakikasında Panathinaikos, Andrews Tetteh ile öne geçerken AEK, 72. dakikada Zini ile beraberliği yakaladı.
AEK, Joao Mario'nun 90+3. dakikada attığı golle Panathinaikos'u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.
Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda toplamda 70 puana ulaşan AEK bitime iki maç kala 62 puandaki Olympiacos'un önünde yer aldı.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı