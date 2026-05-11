Haberler

Yunanistan Süper Ligi'nde AEK şampiyon oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yunanistan Süper Ligi'nde AEK, Panathinaikos'u 2-1 mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etti. Maçta, Panathinaikos'un öne geçtiği ve AEK'nın son dakikada bulduğu golle zafer elde ettiği belirtildi.

Yunanistan Süper Ligi'nde Panathinaikos'u son dakikada bulduğu golle 2-1 yenen AEK şampiyon oldu.

Atina şehrindeki Allwyn Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçın 62. dakikasında Panathinaikos, Andrews Tetteh ile öne geçerken AEK, 72. dakikada Zini ile beraberliği yakaladı.

AEK, Joao Mario'nun 90+3. dakikada attığı golle Panathinaikos'u 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.

Yunanistan Süper Ligi Şampiyonluk Grubu'nda toplamda 70 puana ulaşan AEK bitime iki maç kala 62 puandaki Olympiacos'un önünde yer aldı.

Kaynak: AA / Emre Aşıkçı
Trump İran'ın yanıtını beğenmedi: Kesinlikle kabul edilemez

Trump, İran'ın yanıtına bir kez daha burun kıvırdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
El Clasico'da Real Madrid'i deviren Barcelona, La Liga'da 29. kez şampiyon

İspanya'da şampiyon milyonların takip ettiği El Clasico'da belli oldu
Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı

Süper Lig devinden ayrıldı, gittiği takımı 90+3'te attığı golle şampiyon yaptı
Ordulu başkanın 10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme

10 çocuk yapana araba vaadine berberden güldüren gönderme
Fenerbahçe'de ilk ayrılık belli oldu

İşte Fenerbahçe'deki ilk ayrılık
Anayasa değişti! Kim öldürülürse otomatik nükleer saldırı başlayacak

Dünyayı tedirgin eden anayasa değişikliği: Eğer kim öldürülürse...
Galatasaray bayrağını ezmek istemeyince saldırıya uğradı

Aracından inerek yoldaki bayrağı aldı kalabalığın hedefi oldu