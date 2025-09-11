ADÜ Spor Bilimleri Fakültesi, 'Şampiyonlar Okulu' Unvanını Kazandı

Adnan Menderes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi, son yıllarda ulusal ve uluslararası arenada elde ettiği başarılarla "Şampiyonlar Okulu" unvanını haklı bir gururla taşıyor. Öğrencilerimiz, 2025 yılında yalnızca Türkiye'de değil, dünyanın farklı noktalarında düzenlenen prestijli organizasyonlarda dereceler elde ederek üniversiteyi ve Türkiye'yi başarıyla temsil etti.

Almanya'da gerçekleştirilen FISU 2025 Dünya Üniversite Yaz Oyunları'na katılan 12 sporcu, üç madalya ile Türkiye'ye tarihi bir gurur yaşattı. Disk atmada Özlem Becerek, 61.15 metrelik derecesiyle hem altın madalya kazandı hem de Türkiye'nin bu branştaki ilk dünya şampiyonluğunu elde ederek tarihe geçti. Erkekler 800 metrede Mehmet Çelik bronz madalya, 4400 metre bayrak yarışında ise Kubilay Encü bronz madalya kazanarak fakültenin uluslararası arenadaki gücünü bir kez daha ortaya koydu. Ayrıca Ruken Tek (3000 m engelli, 4.), Enes Çankaya (disk atma, 4.), Ali Peker (gülle atma, 5.), Erdem Tilki (sırıkla atlama, 6.) gibi öğrenciler de finale yükselerek dünya sahnesinde dikkatleri üzerine çekti.

Şampiyonların Okulu öğrencileri 2025 yılında Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında da önemli dereceler elde etti. Avrupa Atmalar Kış Şampiyonası'nda Pınar Akyol Avrupa Şampiyonu, Rabiye Çiçek Avrupa üçüncüsü oldu. Avrupa Takımlar Şampiyonası'nda Özlem Becerek (3.), Ersu Şaşma (2.), Tuğba Danışmaz (3.) ve Emel Dereli (1.) gibi derecelerle ülkemizi başarıyla temsil etti. Türkiye genelinde düzenlenen şampiyonalarda ise güreş, kick boks, atletizm, spor tırmanış gibi farklı branşlarda şampiyonluklar ve dereceler elde ederek fakültenin spor kültüründeki liderliğini pekiştirdi. ADÜ Atletizm Takımı, Türkiye Üniversiteler Atletizm Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye Şampiyonu oldu.

ADÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Kent, Spor Bilimleri Fakültesinin başarılarına ilişkin yaptığı değerlendirmede "Spor Bilimleri Fakültemiz, özel yetenek sınavlarında sergilediği şeffaf süreçler ve elde ettiği başarılarla artık bir marka haline gelmiş, haklı olarak 'Şampiyonlar Okulu' unvanını kazanmıştır. 2025 yılı özel yetenek sınavlarımız kapsamında; Antrenörlük Eğitimi Bölümünde 55'i genel kontenjan, 1'i milli sporcu olmak üzere 56 öğrenci, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümünde 39 öğrenci, Rekreasyon Bölümünde 48 öğrenci ve Spor Yöneticiliği Bölümünde 50 öğrenci kontenjanıyla spor alanında gelecek nesilleri yetiştirmeye devam ediyoruz. Bu vesileyle bizlere ulusal ve uluslararası platformlarda büyük gururlar yaşatan tüm öğrencilerimizi gönülden kutluyor, onları yetiştiren değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Spor Bilimleri Fakültemiz, bundan sonra da yalnızca sahada değil, bilimde ve akademide de öncü rol üstlenmeye devam edecektir" dedi. - AYDIN