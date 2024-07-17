ADÜ Merkez Kampüsü'ndeki Yüzme Havuzu Yenilendi

Yenileme çalışmaları tamamlanan Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Merkez Kampüsü içerisindeki yüzme havuzunun 20 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan açılışında ilk kulaçlar özel sporcular tarafından atılacak.

ADÜ Merkez Kampüsü içerisinde yer alan yüzme havuzu, Aydın Valisi Yakup Canbolat'ın destekleri ile Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen bakım, onarım ve yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte yeniden hizmet vermeye hazır hale geldi. Yenileme çalışmaları tamamlanan yüzme havuzunun 20 Temmuz 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan açılışında ilk kulaçlar özel sporcular tarafından atılarak yüzme havuzu faaliyete geçecek.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, yenilenen yüzme havuzunun bölgedeki spor kültürüne büyük katkı sağlayacağını belirterek, "Amacımız, sporcularımıza en iyi imkanları sunmak ve Aydın'da yüzme sporuna olan ilgiyi artırmaktır. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında sporcularımıza yüzme eğitimleri sunarak, gençlerimizi yüzme sporu ile tanıştırmayı, geniş kesimlere ulaşmayı hedefliyoruz. Yenilenen yüzme havuzuyla birlikte, sporcularımız için modern ve sağlıklı bir spor ortamı oluşturmuş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Yenilenen yüzme havuzu, bölgenin yüzme sporuna olan ilgisini artırmak ve yüzme faaliyetlerini teşvik etmek amacıyla da önemli bir tesis olarak öne çıkarken, sporcuların ve yüzme tutkunlarının en iyi şartlarda antrenman yapabilecekleri tesis Aydın'ın spor altyapısına önemli bir katkı sağlayacak. - AYDIN