Coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri ile motor sporlarına en elverişli bölgelerden olan Yozgat'ta, çeşitli illerden gelen motosiklet tutkunları adrenalin coşkusunu doyasıya yaşadı. Yozgat'a İstanbul, Sivas, Çorum gibi illerden gelen birçok motosiklet tutkunu, kentin değişik bölgelerinde motokros heyecanı yaşadı. Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Cehrilik bölgesi ve Kirazlı Göleti mevkiinde adrenalin ve macera dolu parkurlarda vakit geçiren motosiklet tutkunları, doğada stres attı. Motorları ile atlama rampaları ve dik tepeleri tırmanmayı başaran adrenalin tutkunu motorcular, engebeli ve dağlık alanları da büyük bir ustalıkla aştı. Nefes kesen akrobasi hareketleri ile de dikkat çeken adrenalin tutkunları hem spor yaptı hem de şehrin kültürünü tanıma fırsatı buldu. Yozgat'ta motosiklet tutkunları için her hafta Pazar günü motokross etkinliği düzenlediklerini söyleyen Yozgat Motor Sporları Kulübü Başkanı Halis Murat Dalkılıç, 'İlimizde çok güzel bir etkinlik düzenledik. Sivas, Çorum, İstanbul'dan motor tutkunu misafirlerimiz var. Biz onlara ilimizi tanıtıyoruz. Yozgat'ın arazilerini gösteriyoruz. Bizim için de misafirlerimiz için de güzel bir etkinlik oldu. Biz her pazar günü bu motokros etkinliğini düzenliyoruz. Katılmak isteyenleri bekliyoruz. Burada hem spor yapıyoruz hem de doğada adrenalin, heyecan içinde oluyoruz. Biz haftanın stresini kros yaparak atıyoruz' dedi. Çorum'da esnaf olan Ahmet Başaran da Yozgat'ta motokros yapmanın verdiği mutluluktan bahsederek, 'Yozgatlı arkadaşlarımız bizi burada misafir ettiler, heyecan, adrenalin yüksek bir etkinlik oldu. Görmediğimiz yerleri, doğanın keşfedilmemiş yerlerine gittik. Motokrosu herkese tavsiye ediyoruz' şeklinde konuştu. Sivas'tan gelen Ercan Uçar da, 'Arkadaşlarla birlikte Sivas'tan geldik. Bizi burada çok güzel ağırladılar. Arazi ve hava çok güzel, Yozgat'ın keşfedilmemiş yerlerini tanıdık, çok güzel ortamlar var çoğu ilde böyle araziler yok' ifadelerine yer verdi.

- Adrenalin tutkunu motokrosçular Yozgat'ta buluştu

YOZGAT - Coğrafi yapısı ve doğal güzellikleri ile motor sporlarına en elverişli bölgelerden olan Yozgat'ta, çeşitli illerden gelen motosiklet tutkunları adrenalin coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yozgat'a İstanbul, Sivas, Çorum gibi illerden gelen birçok motosiklet tutkunu, kentin değişik bölgelerinde motokros heyecanı yaşadı. Yozgat Çamlığı Milli Parkı, Cehrilik bölgesi ve Kirazlı Göleti mevkiinde adrenalin ve macera dolu parkurlarda vakit geçiren motosiklet tutkunları, doğada stres attı. Motorları ile atlama rampaları ve dik tepeleri tırmanmayı başaran adrenalin tutkunu motorcular, engebeli ve dağlık alanları da büyük bir ustalıkla aştı. Nefes kesen akrobasi hareketleri ile de dikkat çeken adrenalin tutkunları hem spor yaptı hem de şehrin kültürünü tanıma fırsatı buldu.

Yozgat'ta motosiklet tutkunları için her hafta Pazar günü motokross etkinliği düzenlediklerini söyleyen Yozgat Motor Sporları Kulübü Başkanı Halis Murat Dalkılıç, "İlimizde çok güzel bir etkinlik düzenledik. Sivas, Çorum, İstanbul'dan motor tutkunu misafirlerimiz var. Biz onlara ilimizi tanıtıyoruz. Yozgat'ın arazilerini gösteriyoruz. Bizim için de misafirlerimiz için de güzel bir etkinlik oldu. Biz her pazar günü bu motokros etkinliğini düzenliyoruz. Katılmak isteyenleri bekliyoruz. Burada hem spor yapıyoruz hem de doğada adrenalin, heyecan içinde oluyoruz. Biz haftanın stresini kros yaparak atıyoruz" dedi.

Çorum'da esnaf olan Ahmet Başaran da Yozgat'ta motokros yapmanın verdiği mutluluktan bahsederek, "Yozgatlı arkadaşlarımız bizi burada misafir ettiler, heyecan, adrenalin yüksek bir etkinlik oldu. Görmediğimiz yerleri, doğanın keşfedilmemiş yerlerine gittik. Motokrosu herkese tavsiye ediyoruz" şeklinde konuştu.

Sivas'tan gelen Ercan Uçar da, "Arkadaşlarla birlikte Sivas'tan geldik. Bizi burada çok güzel ağırladılar. Arazi ve hava çok güzel, Yozgat'ın keşfedilmemiş yerlerini tanıdık, çok güzel ortamlar var çoğu ilde böyle araziler yok" ifadelerine yer verdi.