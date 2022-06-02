Ado Den Haag'ın yeni teknik direktörü Dirk Kuyt oldu - Haberler

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Ado Den Haag'ın yeni teknik direktörü Dirk Kuyt oldu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ado Den Haag'ın yeni teknik direktörü Dirk Kuyt oldu

Hollanda ekibi Ado Den Haag, takımın başına bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen Teknik Direktör Dirk Kuyt'ı getirdi.

Hollanda ekibi Ado Den Haag, takımın başına bir dönem Türkiye'de Fenerbahçe forması da giyen Teknik Direktör Dirk Kuyt'ı getirdi.

Bir dönem Fenerbahçe'de top oynayan Liverpool'un efsane ismi Dirk Kuyt, Hollanda 2. Lig ekibi Ado Den Haag'ın başına getirildi. Hollanda takımı, Kuyt ile 1yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı.

Futbolculuk kariyerine 2018 yılında Quick Boys'ta sonlandıran Kuyt, aynı dönemde antrenörlük kariyerine adım atmıştı. 1 sene sonra Feyenoord U19 Takımı'nın başına geçen Hollandalı teknik adam, geçtiğimiz yıl antrenörlük lisansı alırken, antrenörlük kariyerinde ilk kez bir takımda teknik direktör olarak çalışacak.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Fenerbahçe Dirk Kuyt Hollanda Türkiye Spor Güncel Haberler

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