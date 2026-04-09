Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Polat, TSYD Adana Şubesi ziyaretinde konuştu Açıklaması

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, kulübün başkanlığı için aday olmayı düşünmediğini söylerken, galibiyetin önemine ve takıma olan desteklerine vurgu yaptı. Polat, Galatasaray'ın şampiyonluk ihtimaline dair olumlu düşünceleri olduğunu belirtti.

Eski Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, kulüpte başkanlığa aday olmayı düşünmediğini belirterek, "Hangi başkan olursa olsun destek ve yardım için, herhangi bir konuda çağırırsa yardımcı olurum." dedi.

Türkiye Spor Yazarları Derneğinin (TSYD) Adana Şubesini ziyaretinde şube başkanı Engin Kanber ve yönetim kuruluyla görüşen Polat, açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın Göztepe deplasmanında aldığı galibiyetin önemine değinen Polat, şöyle konuştu:

"Aldığımız netice iyi ama ben şahsen oynadığımız futbolu yeterli bulmadım. Daha iyi olmamız lazım. Tahmin ediyorum ki Galatasaray dalgalı bir dönemden geçti. Hem Avrupa kupaları hem de birçok sakatlıklar, arka arkaya maçlar, üç günde bir maçlar... Onu biraz kaldıramadılar, bazı dengesizlikler oldu. Şu anda 6 maç var ve 4 puan önde. Galatasaray'ın şampiyonluğu kesin kazanacağını düşünüyorum, hiç şüphem yok. Galatasaray kazanınca, şampiyon olunca biz mutlu oluyoruz."

Adnan Polat, bir gazetecinin Galatasaray ya da Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı için adaylık düşüncesi olup olmadığına ilişkin soruya, "Hayır, düşünmüyorum. Ben 11 sene hizmet ettim. Çok uzun bir zaman. Galatasaray gibi bir takımda başkan yardımcılığı, başkan vekilliği ve başkanlık. 24 saat 365 gün bitmeyen bir iş. Zor bir iş. Galatasaray 12 şubeden oluşan bayağı geniş bir yelpazede, 2 bin civarında sporcusu olan bir kulüp. Hangi başkan olursa olsun destek ve yardım için, herhangi bir konuda çağırırsa yardımcı olurum." yanıtını verdi.

Okan Buruk'un Galatasaray'da teknik direktörlük görevine getirildiği süreçte kulüp başkanı Dursun Özbek ile istişarelerde bulunduklarını anlatan Polat, şunları kaydetti:

"Dursun Özbek başkan seçildiğinde ve öncesinde oturduğumuzda 'Okan'ı alacaksın.' diye çok ısrar ettim. O da 'Yeterli olur mu?' dedi. Bizim altyapıdan yetişti, onu ben profesyonel yapmıştım. Kişiliği, efendiliğiyle her zaman onu takdir etmişimdir. Profesyonel yaptıktan 6 ay sonra bacağı kırıldığında da ona sonuna kadar sahip çıkmıştık. Adam Akhisarspor'u Türkiye Kupası şampiyonu, Başakşehir'i Türkiye ligi şampiyonu yaptı. Kolay değil. Kendini daha nasıl kanıtlasın. İyi ki Dursun başkan o kararı verdi. Üç şampiyonluk aldı, şu anda da bitime 6 hafta kala 4 puan farkla lider."

Ziyaret sonunda Engin Kanber, Adnan Polat'a hediye takdim etti.

Kaynak: AA / Koray Kılıç
