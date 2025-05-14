Adıyaman'da Özel Sporcular Yüzme Yarışmasında Renklilik ve Coşku
10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında düzenlenen özel sporcular yüzme il birinciliği etkinliği, Adıyaman Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleşti. Down, otizm, mental retardasyon ve öğrenme güçlüğü olan 10 özel sporcu ailelerinin desteğiyle yarıştı ve madalya sevinci yaşadı.
Adıyaman'da özel sporcuların katıldığı yüzme yarışmalarında renkli görüntüler ortaya çıktı.
10-16 Mayıs Engelliler Haftası nedeniyle Adıyaman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen özel sporcular yüzme il birinciliği etkinliğine 10 sporcu katıldı.
Down, otizim, mental retardasyon ve öğrenme güçlüğü olan özel sporcular Adıyaman Üniversitesi Kapalı Yüzme Havuzunda ki etkinlikte kıyasıya mücadele etti.
Ailelerinin de desteğiyle yarışmalara katılan özel sporcuların mutlulukları görülmeye değerdi. Tüm sporcuların madalya aldığı yarışma sonunda, madalyaları da aileleri verdi. - ADIYAMAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor