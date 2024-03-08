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Adıyaman'da Kadınlar Dünya Kadınlar Günü'nde Voleybol Turnuvasında Mücadele Etti

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Adıyaman'ın Tut ilçesinde düzenlenen voleybol turnuvasında ev hanımı, memur, işçi ve öğrencilerden oluşan 3 takım mücadele etti. Turnuvada her üç takım da şampiyon sayılarak, kaybeden olmadı. Müsabaka sonrasında kadınlar kutlandı ve çiçek hediye edildi.

Adıyaman'ın Tut ilçesinde kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle düzenlenen voleybol turnuvasında mücadele etti.

Ev hanımı, memur, işçi ve öğrencilerden oluşturulan 3 takım Gençlik ve Spor Tut İlçe Müdürlüğü'nün turnuvasında mücadele etti.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Tut Kapalı Spor Salonunda gerçekleştirilen turnuvada her üç takımda şampiyon sayılarak, kaybeden olmadı.

Müsabaka sonrasında, salonda yaş pasta kesildi. Tut Kaymakamı Ali İhsan Selimoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadınları kutlayarak, kadınların toplumdaki önemine işaret etti.

Konuşma sonrasında Kaymakam Ali İhsan Selimoğlu ve Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hakan Leblebici tarafından kadınlara çiçek hediye edildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Voleybol Adıyaman Memur Tut Spor Güncel Haberler

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