Adım adım Avrupa şampiyonluğuna! Fenerbahçe, Euroleague'de finale yükseldi
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Fenerbahçe Safiport Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleague Women Final Four yarı finalinde USK Prag'ı mağlup ederek finale yükseldi. Sarı-lacivertliler tarihinde 4. kez finale çıkma başarısı gösterdi.
Fenerbahçe Safiport, İstanbul'da Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda düzenlenen EuroLeague Women Final Four organizasyonda finale yükselebilmek için Çekya ekibi, USK Prag ile karşılaştı.
ZVVZ USK Prag, maçın başlarında hücum ribauntlarıyla sayı üretirken Fenerbahçe Safiport ise Iagupova'nın skorer oyunuyla etkili oldu. Sarı-lacivertliler, başa baş mücadeleye sahne olan ilk periyodu 28-23 üstün bitirdi.
İkinci periyotta 13-0'lık seri yakalayan ve ilk kez öne geçen ZVVZ USK Prag, 16. dakikada durumu 41-36'ya getirdi. Çekya ekibi, ilk yarıda Fenerbahçe Safiport karşısında ribauntlarda büyük üstünlük (22-12) kurdu. İlk devrede 12 hücum ribaundu alarak ikinci şans sayılarıyla skor üstünlüğünü ele geçiren ZVVZ USK Prag, devre arasına 45-38 önde gitti.
Üçüncü çeyreğe hızlı başlayan ZVVZ USK Prag, farkı çift hanelere çıkardı: 50-38. Rakibin top kayıplarını değerlendirerek Sabally ve Zahui'nin basketleriyle farkı indiren sarı-lacivertliler, 17. dakikada skoru 56-51'e taşıdı. Final periyoduna Çekya temsilcisinin 63-59'luk üstünlüğüyle girildi.
Dördüncü periyoda 13-0'lık seriyle giriş yapan ve tekrar öne geçen Fenerbahçe Safiport, 34. dakikada durumu 72-63'e getirdi. Son periyottaki başarılı savunmasıyla skor üstünlüğünü elinde bulunduran sarı-lacivertliler, mücadeleden 83-74 galip ayrıldı ve finale çıktı.