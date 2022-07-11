Adı Avrupa takımlarıyla anılan Hatayspor'un yıldız savunmacısı Fatih'ten sürpriz tercih! İşte yeni takımı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Bandırmaspor, Hatayspor ile yollarını ayıran Fatih Kurucuk'u kadrosuna kattı.

2 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Bandırmaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 24 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk ile 2 yıllık sözleşme imzalandı. Göztepe, Fethiyespor, Fatih Karagümrük ve Hatayspor formalarını giyen Fatih Kurucuk, 142 maçta 9 gol attı.

Haberler.com - Spor