Ademola Lookman'ın Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu

Süper Lig devi Galatasaray, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği ancak yüksek bonservisi nedeniyle transferini sonuçlandıramadığı Atalantalı futbolcu Ademola Lookman'ı yeniden gündeme aldı.

GALATASARAY YENİDEN HAREKETE GEÇTİ

Galatasaray, sezon başında 28 yaşındaki Nijeryalı oyuncu için girişimlerde bulunmuş ancak İtalyan ekibinin 60 milyon euro bonservis talebi nedeniyle görüşmeleri askıya almıştı. Sarı-kırmızılı yönetimin, yıldız oyuncu için harekete geçtiği öğrenildi.

TALEP ETTİĞİ MAAŞ BELLİ OLDU

Öte yandan Lookman'ın beklentisi de belli oldu. Bu sezon kulübüyle sadece 8 maça çıkan başarılı oyuncunun, kendisini isteyen takımlardan yıllık 9 milyon euro garanti ücret ve 3 milyon euro bonus talep ettiği belirtildi.

SEZON PERFORMANSI

Atalanta ile olan sözleşmesi Haziran 2027 yılında sona erecek Ademola Lookman, bu sezon 1 gol kaydetti.