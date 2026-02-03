Haberler

Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin transferini bitiremediği Ademola Lookman, Atletico Madrid'e imza attı. İspanyol ekibindeki ilk röportajını veren Lookman, "Atletico Madrid'de olduğum için çok mutluyum. Burayı çok istemiştim. Bu kadar büyük bir kulüpte oynamayı herkes ister.'' dedi.

  • Ademola Lookman, Atletico Madrid'e 35+5 milyon euro bonservis karşılığında transfer oldu ve 2030 yılına kadar sözleşme imzaladı.
  • Ademola Lookman, Atalanta'da bu sezon 19 maçta 3 gol ve 2 asist yaptı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin uzun süredir peşinde koştuğu Ademola Lookman, transfer döneminin son günlerinde Atletico Madrid'e imza attı. İspanyol ekibi, 35+5 milyon euro bonservis karşılığında Nijeryalı yıldızla 2030 yılına dek sürecek sözleşmeyi imzaladı. Lookman, transferi sonrası ilk kez basına röportaj verdi.

"BURADA OLMAK ÖZEL"

Transferi hakkında konuşan Ademola Lookman, "Atletico Madrid'de olmak çok özel. Burada olduğum için çok mutluyum. Burayı çok istemiştim. Bu kadar büyük bir kulüpte oynamayı herkes ister. Sahaya çıktığım andan itibaren bu kulüp için her şeyimi vereceğim. İnanılmaz heyecanlıyım.' dedi.

Ademola Lookman'dan Fenerbahçelileri kızdıran sözler

'ÜST DÜZEY LİGDE OYNAYACAĞIM'

'Üst düzey ligde ve ülkede oynayacağım, yeni bir dil öğreneceğim' diyen Lookman, "Öğrenmeyi ve gelişmeyi,seviyorum. Harika insanlardan ve futbolculardan oluşan gruba katılmak ve elimden geldiğince yardımcı olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

SEZON PERFORMANSI

Atalanta'da bu sezon 19 maçta süre bulan deneyimli hücum oyuncusu, 3 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
ABD Başkanı Trump'tan İran ile ilgili yeni açıklama: Anlaşamazsak kötü şeyler olur

Türkiye'deki zirve öncesi Trump'tan İran'a bir tehdit daha
Epstein iddiaları ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Dünyanın konuştuğu sapık milyarderle ilgili Türkiye'den ilk somut adım
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü

27 yaşında apar topar emekli edilmişti! Kahreden haber geldi
Bayrağımıza alçak saldırı: Kopardı, yetmedi üzerine basarak o anları kayda aldı

Şanlı bayrağımıza alçak saldırı
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDüşünen adam:

Atık toplama tesisi süperlig

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri geceleri 'patronluk' yapıyormuş

Analı-kızlı fuhuş çarkı: Biri gündüz, diğeri ise geceleri...
Barış Akarsu'nun ailesinden çok konuşulan suikast iddialarına yanıt

Barış'ın ailesinden sosyal medyayı kasıp kavuran iddiaya yanıt
Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi

Dosyadan çıkan bu görüntü sapıklığın boyutunu gözler önüne serdi
Epstein'in dairesinde bir kadınla görüntülenen bakan, kadının kim olduğunu hatırlamadığını söyledi

Epstein'in dairesinde bir kadınla fotoğrafı çıktı hatırlamıyorum dedi
Komşusu baba ve oğlunu otomobille ezip yaralayan sanığa hapis istemi; o anlar kamerada

Baba ile oğlunun ecel terleri döktüğü anlar kamerada
Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza

Tuvaletlere kamera yerleştiren okul müdürüne ödül gibi ceza