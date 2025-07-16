Adem Bona, NBA Yaz Ligi'nde Galibiyete Katkı Sağladı

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Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona, Washington Wizards'a karşı oynanan maçta 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile dikkat çekti. 76ers, maçı 74-58 kazanarak iyi bir performans sergiledi.

Amerikan Basketbol Ligi ( Nba ) Yaz Ligi'nde Philadelphia 76ers forması giyen milli oyuncu Adem Bona, Washington Wizards'a karşı alınan 74-58'lik galibiyete 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile katkı sağladı.

Las Vegas'ta oynanan NBA Yaz Ligi maçında, Philadelphia 76ers ile Washington Wizards karşı karşıya geldi.

Karşılaşmayı 74-58 kazanan 76ers'ta milli oyuncu Adem Bona, 9 sayı, 8 ribaunt, 6 blok ve 1 asist ile yeni sezon öncesi performansıyla dikkati çekti.

76ers'ta Justin Edwards, 17 sayı ile takımın en skorer oyuncusu olurken Wizards'ta ise AJ Johnson 20 sayı attı.

Kaynak: AA / Fatih Erel - Spor
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