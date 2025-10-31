Adem Asil, Dünya Şampiyonası'nda İkinci Oldu

ARTİSTİK cimnastikte bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı çifte altın madalyanın ardından, Endonezya'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda da dünya ikincisi olan Adem Asil, İzmir'de yetiştiği Şavkar Spor Kulübü'nde küçük sporcular tarafından coşkuyla karşılandı. Almanya'da haziran ayındaki Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda hem genel tasnifte hem de halkada altın madalyayı boynuna takıp, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki aynı başarısını tekrarladıktan sonra 19-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde ikinci olan Adem, yine ilki başardı. Daha önce 2022 Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde şampiyon olan 26 yaşındaki sporcu, dev organizasyonda çifte madalya alan ilk cimnastikçimiz oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda 4 yıl içinde toplam 11 madalya kazanan, Dünya Şampiyonası'nda da 1 altın, 1 gümüş alan Adem, İzmir'deki kulübünde küçük cimnastikçilerle buluşurken, organizasyonda Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, Artistik Jimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, aynı kulüpte yetişen ilk Dünya şampiyonumuz İbrahim Çolak, milli sporcular Yunus Emre Gündoğdu, Kerem Şener ve Arda Hamarat da yer aldı. Boynunda madalyasıyla bando eşliğinde coşkuyla karşılanan milli sporcu, şampiyonluk pastasını da kesti. Adem, etkinlikte küçük cimnastikçilerin sorularını yanıtladı. Mısır asıllı olan Adem, 2017 yılında 18 yaşındayken İzmir'e yerleşmişti. İzmir'deki ilk döneminde Antrenör Yılmaz Göktekin'in aile evinde kalan Adem Asil, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra 1 Dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği, Avrupa Şampiyonası'nda 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanıp ülkemizi gururlandırdı. Adem, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez çifte altın kazanmıştı.