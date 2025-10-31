Haberler

Adem Asil, Dünya Şampiyonası'nda İkinci Oldu

Adem Asil, Dünya Şampiyonası'nda İkinci Oldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Artistik cimnastikte çifte altın madalya kazanan Adem Asil, Endonezya'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde dünya ikincisi oldu. İzmir'de yetiştiği kulüpte genç sporcularla kutlanan Adem, başarılı kariyerine bir yenilik daha ekledi.

ARTİSTİK cimnastikte bu yıl Avrupa Şampiyonası'nda kazandığı çifte altın madalyanın ardından, Endonezya'da düzenlenen 2025 Dünya Şampiyonası'nda da dünya ikincisi olan Adem Asil, İzmir'de yetiştiği Şavkar Spor Kulübü'nde küçük sporcular tarafından coşkuyla karşılandı. Almanya'da haziran ayındaki Artistik Jimnastik Avrupa Şampiyonası'nda hem genel tasnifte hem de halkada altın madalyayı boynuna takıp, 2023 Avrupa Şampiyonası'ndaki aynı başarısını tekrarladıktan sonra 19-25 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Artistik Jimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde ikinci olan Adem, yine ilki başardı. Daha önce 2022 Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde şampiyon olan 26 yaşındaki sporcu, dev organizasyonda çifte madalya alan ilk cimnastikçimiz oldu.

Avrupa Şampiyonası'nda 4 yıl içinde toplam 11 madalya kazanan, Dünya Şampiyonası'nda da 1 altın, 1 gümüş alan Adem, İzmir'deki kulübünde küçük cimnastikçilerle buluşurken, organizasyonda Cimnastik Federasyonu Asbaşkanı İsmail Göktekin, Artistik Jimnastik Milli Takımı Antrenörü Yılmaz Göktekin, aynı kulüpte yetişen ilk Dünya şampiyonumuz İbrahim Çolak, milli sporcular Yunus Emre Gündoğdu, Kerem Şener ve Arda Hamarat da yer aldı. Boynunda madalyasıyla bando eşliğinde coşkuyla karşılanan milli sporcu, şampiyonluk pastasını da kesti. Adem, etkinlikte küçük cimnastikçilerin sorularını yanıtladı. Mısır asıllı olan Adem, 2017 yılında 18 yaşındayken İzmir'e yerleşmişti. İzmir'deki ilk döneminde Antrenör Yılmaz Göktekin'in aile evinde kalan Adem Asil, Türk vatandaşlığına geçtikten sonra 1 Dünya, 4 Avrupa şampiyonluğu, 1 Dünya ikinciliği, Avrupa Şampiyonası'nda 3 gümüş, 4 bronz madalya kazanıp ülkemizi gururlandırdı. Adem, Avrupa Şampiyonası'nda üst üste iki kez çifte altın kazanmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi

Çalışma hayatı sil baştan değişiyor! Hazırlıklarda sona gelindi
Babacan'dan ekonominin başına geçeceği iddiasına yanıt: Böyle bir niyetimiz ve hedefimiz yok

Ekonomi yönetiminin başına mı geçiyor? Babacan'dan açıklama var
Lüks araçları gören Şara küplere bindi: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?

Lüks araçları görünce deliye döndü: Bu kadar çabuk mu baştan çıktınız?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Bülent Şakrak'tan sevgilisine romantik doğum günü mesajı

Bülent Şakrak'tan 16 yaş küçük sevgilisine aşk dolu paylaşım
Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyon liraya el konuldu, 10 kişi gözaltında

Dev şirkete kayyum atandı! 402 milyona el konuldu, 10 kişi gözaltında
Futbol tarihine geçecek rakam! Galatasaray Osimhen'in bonservisini belirledi

Futbol tarihine geçecek rakam! İşte Osimhen'in bonservis bedeli
Beyoğlu'nda tasmalı rezalet! 2 şüpheli de tutuklandı

Tasma takan da taktıran da sabaha karşı evinden alındı
Nefes darlığı şikayetiyle gitti, akciğerinden çıkan 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı

Nefes darlığı şikayetiyle gitti, sonuç 30 yıllık cerrahı dahi şaşırttı
İşte Yüzyılın Konut Projesi ile yapılacak evler

İşte aylık 6 bin 750 TL taksitle alınabilecek evler
Kapı zilini söktü, gördükleri karşısında küçük dilini yuttu

Kapı zilini açar açmaz küçük dilini yuttu
Türkiye'de 600 istasyonu bulunan akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu

Türkiye'de 600 istasyonu var! Akaryakıt devinin yeni sahibi belli oldu
İbrahim Tatlıses oğlu Ahmet'e elektronik kelepçe taktırdı

Kriz büyüdü! İbo, oğluna elektronik kelepçe taktırdı
Mehmet Ali Erbil'den eşine dudak uçuklatan jest

Mehmet Ali Erbil'in milyonluk hediyesi ortaya çıktı
Lucas Torreira'ya Bebek'te çiçekçi engeli

Galatasaray'ın yıldız ismi Bebek'te ilginç anlar yaşadı
Gelinin istediği mehir krize neden oldu

Gelinin istediği mehir krize neden oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.