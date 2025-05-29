Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı

Adem Asil, Avrupa Şampiyonası'nda Altın Madalya Kazandı
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Mili cimnastikçi Adem Asil, Almanya'nın Leipzig kentinde düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

MİLLİ cimnastikçi Adem Asil, Almanya'da düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda bireysel genel tasnifte altın madalya kazandı.

Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası, Almanya'nın Leipzig kentindeki fuar alanında devam ediyor. Erkekler bireysel genel tasnif finalinde mücadele eden milli sporcu Adem Asil, yer aleti, kulplu beygir, halka, atlama masası, paralel bar ve barfikste topladığı 82.398 puanla altın madalyanın sahibi oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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