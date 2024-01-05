Aday olmayacağını canlı yayında açıkladı! Ali Koç: Ben bu kulübün başındayken Fenerbahçe şampiyon olamaz

Süper Lig devi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, katıldığı bir canlı yayında Haziran 2024'te yapılacak seçimde Fenerbahçe başkanlığına aday olmayacağını açıkladı.

"BEN VARKEN FENERBAHÇE ŞAMPİYON OLAMAZ"

Takımın sportif başarısı hakkında konuşan Koç, "Fenerbahçe'nin 10 yıldır şampiyon olamamasının tesadüf olduğunu mu sanıyorsunuz? İddia ediyorum, Ali Koç bu kulübün başkanıyken Fenerbahçe şampiyon olamaz" dedi.

"ADAY OLMAYACAĞIM"

Öte yandan adaylığı için de konuşan Koç, "Aday olmayı planlamıyorum. İnşallah, Allah'ın izniyle aday olmayacağım. Asla 'asla' dememeyi öğrendim. Bana soranlara, başkanlığa devam etmemeyi planladığımı söyledim" dedi.