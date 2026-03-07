Adar Tarhan, Türkiye'nin satrançta 18. büyükustası oldu

Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Bahar Festivali Satranç Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Adar Tarhan, büyükusta (GM) ünvanını alan 18'inci Türk satranççı oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "IM Adar Tarhan, Budapeşte Bahar Festivali'nde A Grubu'nda sergilediği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Turnuvayı 9 turda 7 puan toplayarak namağlup tamamlayan Adar Tarhan, bu performansıyla GM ünvanını almaya hak kazandı. Turnuva boyunca istikrarlı ve güçlü bir oyun ortaya koyan sporcumuz Adar Tarhan, elde ettiği sonuçlarla Türk satrancı adına gurur verici bir başarıya ulaştı. Sporcumuzu bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyor, satranç kariyerinde yeni ünvanıyla birlikte daha nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.