Haberler

Adar Tarhan, Türkiye'nin satrançta 18. büyükustası oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Budapeşte Bahar Festivali Satranç Turnuvası'nda başarılı bir performans sergileyen milli sporcu Adar Tarhan, Türk satrancının 18'inci büyükustası oldu.

Macaristan'da düzenlenen Budapeşte Bahar Festivali Satranç Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Adar Tarhan, büyükusta (GM) ünvanını alan 18'inci Türk satranççı oldu.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, "IM Adar Tarhan, Budapeşte Bahar Festivali'nde A Grubu'nda sergilediği üstün performansla büyük bir başarıya imza attı. Turnuvayı 9 turda 7 puan toplayarak namağlup tamamlayan Adar Tarhan, bu performansıyla GM ünvanını almaya hak kazandı. Turnuva boyunca istikrarlı ve güçlü bir oyun ortaya koyan sporcumuz Adar Tarhan, elde ettiği sonuçlarla Türk satrancı adına gurur verici bir başarıya ulaştı. Sporcumuzu bu önemli başarısından dolayı yürekten tebrik ediyor, satranç kariyerinde yeni ünvanıyla birlikte daha nice başarılara imza atmasını diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek gizli rapor sızdı

Trump'ın İran'daki tüm hayallerini suya düşürecek rapor sızdı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi

İran'dan sonra en ağır hasar orada! Can kaybı korkunç boyutlarda
APP plaka kullananlarla ilgili yeni karar

140 bin lira ceza tepki çekmişti! APP plakalarla ilgili yeni karar
Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı

Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor

Kara harekatında askerler pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Lübnan'da can kaybı 294'e yükseldi

İran'dan sonra en ağır hasar orada! Can kaybı korkunç boyutlarda
ABD istihbaratı: Çin, İran'a tam destek vermeye hazırlanıyor

Dünyanın uykularını kaçıran senaryo gerçek oluyor
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis

Pınar hemşireyi katleden eşine indirim uygulandı