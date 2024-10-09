Adanaspor'da başkanlığa Mustafa Furkan Akgül getirildi

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte kulübün yeni yönetim kurulu listesinin belirlendiği, başkanlığa Mustafa Furkan Akgül'ün geldiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla birlikte yeni yönetim kurulu listesi de açıklandı. 30 kişiden oluşan bu kurulu, çeşitli alanlardan sorumlu başkan yardımcılarıyla birlikte aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Başkan: Mustafa Furkan Akgül

Asbaşkan: Cem Kaan Parsak

Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Zeki Kıvanç

Tesisleşme ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayşen Sivaslıoğlu

Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gürhan Sakman

Medya ve Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fedai Kahraman

Sponsorluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Arda Hüner

Futbol Yapılanmasından Sorumlu YKÜ: Osman Sümer

Basın Sözcüsü: Bülent Üzel

Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu YK Üyeleri: Erkin Ali Doygun, Feramuz Orhan

Sponsorluk ve AR-GE'den Sorumlu YK Üyeleri: Ata Bayındır, Deniz Abadan

Tesis ve Tesisleşmeden Sorumlu YK Üyeleri: Mehmet Şahbaz, Gökhan Kılıç, Hasan Basri Tümöz, Halit Uruğkök, Savaş Tatıl

Altyapıdan Sorumlu YK Üyeleri: Erdoğan Şire, Sefa Geylani, Kemal Bekaroğlu, İlhan Sevimli

Sağlık İşlerinden Sorumlu YK Üyesi: Ömürden Büyüksural

Sosyal Projeler ve Halkla İlişkilerden Sorumlu YK Üyesi: Ersin Yelimgil

Taraftar ve Taraftar Derneklerinden Sorumlu YK Üyesi: Ercan Şekerci

Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri: Aslan Tepeli, Mahir Özmen, Taha Tekince, Tarık Elma