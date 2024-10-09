Adanaspor'da başkanlığa Mustafa Furkan Akgül getirildi
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da başkanlığa Mustafa Furkan Akgül getirildi.
Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, yönetim kurulu toplantısında alınan kararla birlikte kulübün yeni yönetim kurulu listesinin belirlendiği, başkanlığa Mustafa Furkan Akgül'ün geldiği belirtildi.
Yapılan açıklamada, bugün gerçekleştirilen yönetim kurulu toplantısında alınan kararlarla birlikte yeni yönetim kurulu listesi de açıklandı. 30 kişiden oluşan bu kurulu, çeşitli alanlardan sorumlu başkan yardımcılarıyla birlikte aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
Başkan: Mustafa Furkan Akgül
Asbaşkan: Cem Kaan Parsak
Finans ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Zeki Kıvanç
Tesisleşme ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Ayşen Sivaslıoğlu
Sağlık İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı: Gürhan Sakman
Medya ve Altyapıdan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Fedai Kahraman
Sponsorluktan Sorumlu Başkan Yardımcısı: Arda Hüner
Futbol Yapılanmasından Sorumlu YKÜ: Osman Sümer
Basın Sözcüsü: Bülent Üzel
Hukuk ve İdari İşlerden Sorumlu YK Üyeleri: Erkin Ali Doygun, Feramuz Orhan
Sponsorluk ve AR-GE'den Sorumlu YK Üyeleri: Ata Bayındır, Deniz Abadan
Tesis ve Tesisleşmeden Sorumlu YK Üyeleri: Mehmet Şahbaz, Gökhan Kılıç, Hasan Basri Tümöz, Halit Uruğkök, Savaş Tatıl
Altyapıdan Sorumlu YK Üyeleri: Erdoğan Şire, Sefa Geylani, Kemal Bekaroğlu, İlhan Sevimli
Sağlık İşlerinden Sorumlu YK Üyesi: Ömürden Büyüksural
Sosyal Projeler ve Halkla İlişkilerden Sorumlu YK Üyesi: Ersin Yelimgil
Taraftar ve Taraftar Derneklerinden Sorumlu YK Üyesi: Ercan Şekerci
Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri: Aslan Tepeli, Mahir Özmen, Taha Tekince, Tarık Elma