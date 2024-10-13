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Adanaspor'un Yeni Başkanı Akgül: 'Başarılı Bir Dönem Geçirmek İstiyoruz'

Adanaspor'un Yeni Başkanı Akgül: 'Başarılı Bir Dönem Geçirmek İstiyoruz'
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Adanaspor'un yeni başkanı Mustafa Furkan Akgül, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, yönetim olarak alacakları aksiyonların önemine vurgu yaptı. 'Bu sorumluluğun bilincinde kararlar verecek ve başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz' dedi.

Adanaspor'un yeni başkanı Mustafa Furkan Akgül, "Bu sorumluluğun bilincinde kararlar verecek aksiyonlar alarak başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz" dedi.

Adanaspor Kulübü Başkını Akgül, kentte basın mensuplarıyla sabah kahvaltısında bir araya geldi. Turuncu-beyazlı ekibin yeni başkanı Akgül ve yönetim kadrosu kahvaltının ardından açıklamalarda bulundu.

"Aksiyonlar alarak başarılı dönem geçirmek istiyoruz"

Akgül, "Böyle bir göreve geldiğim için çok mutluyum. Öncellikle tabi ki yönetim olarak güzel bir yönetim olduğunu hissediyorum. İnşallah güzel şeylerin olacağı bir dönem olur hepimiz için. Şunun bilincinde olarak konuşuyorum. Birçok kişinin Adana'da belirli bir yaşa geldikten sonra hayalini kurduğu noktada şuan yöneticiler olarak hep beraber oturuyoruz. O yüzden bu sorumluluğun bilincinde kararlar vererek aksiyonlar alarak başarılı bir dönem geçirmek istiyoruz" dedi.

Akgül, "Biliyorsunuz benim için de çok çok önemli bir dönem. Asil Bostan 2-3 ay belki 4 ay başkanlık yaptı. Beklemediği sebeplerden ötürü başkanlığı bırakmak zorunda kaldı. Bunun neticesinde bir hafta sonucunda böyle bir şeye karar verildi. Bu sorumluluğu elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız" diye konuştu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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