Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek: 'Taraftarlarımızın Desteğine İhtiyacımız Var'

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, kötü gidişattan kurtulmak için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Adanaspor, Trendyol 1. Lig'in 13. haftasında 24 Kasım Pazar günü Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile karşılaşacak. Karşılaşma öncesi Adanaspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Şimşek, pazar günü oynanacak maçta taraftarlara ihtiyaç duyduklarını belirterek, "İnşallah hep birlikte, güçlü bir şekilde galip gelmek istiyoruz. Oyuncu kardeşlerime güveniyorum. Taraftarlarımızın desteğiyle 3 puanı alacağımızı düşünüyorum. Lütfen pazar günü saat 16.00'da kimseye randevu vermeyin. Stadyuma herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Fatih Kurucuk ise, "Milli maç arasını çok iyi değerlendirdik. Çalışmalarımız son derece verimli ve keyifliydi. Hafta sonu oynanacak olan Sakaryaspor mücadelesine tüm taraftarlarımızı davet ediyorum. Bu zor zamanlarda takımın size ihtiyacı var. Hafta sonu hep beraber 3 puanı kucaklayacağız" dedi. - ADANA