Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı - Haberler

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Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı

AA - Eren Bozkurt - Spor
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Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaştı

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmaya vardı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, teknik direktör Mustafa Kaplan ile anlaşmaya vardı.

Turuncu-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, kulüp başkanı Bayram Akgül'ün görüşmesinin ardından teknik direktör Kaplan ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Teknik direktör Sait Karafırtınalar, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Adanaspor'daki sözleşme süresinin dolduğunu ve takımdaki görevini bıraktığını duyurmuştu.

AA / Eren Bozkurt - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Mustafa Kaplan Bayram Akgül Adanaspor Spor Haberler

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