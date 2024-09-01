Üye Girişi
Haberler

Adanaspor, Souleymane Bamba'nın ölümüyle yasta

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefatı sonrası cenaze işlemleri için Manisa'ya gelen Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, 'Çok daha başka planlarımız vardı, daha uzun soluklu olacak projelerimiz vardı. Bu hikaye böyle bitmemeliydi' dedi. Bamba'nın cenazesi yarın Fransa'ya gönderilecek.

Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba'nın vefatı sonrası cenaze işlemleri için Manisa'ya gelen Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, "Çok daha başka planlarımız vardı, daha uzun soluklu olacak projelerimiz vardı. Bu hikaye böyle bitmemeliydi" dedi.

Trendyol 1. Lig'de 30 Ağustos Cuma günü oynanan Manisa FK - Adanaspor maçı için Manisa'ya gelen Adanaspor Teknik Direktörü Souleymane Bamba, karşılaşma öncesi rahatsızlanarak Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırıldı. Ocak 2021'de teşhis konulan Non-Hodgkin Lenfoması'nın tekrar nüksetmesi sonucu rahatsızlandığı öğrenilen Bamba burada tedavi altına alındı. Bamba doktorların tüm müdahalelerine rağmen dün gece saatlerinde hayatını kaybetti. Ölüm haberini alan Adanaspor Başkanı Asil Bostancı ile birlikte Bamba'nın eşi Chloe Elizabeth Bamba ve TFF yetkilileri cenaze işlemleri için Manisa'ya geldi. Burada Bamba'nın eşiyle yapılan görüşmeler sonucu cenazenin Fransa'ya gönderilmesi kararlaştırıldı. Konsolosluk işlemlerinin ardından Bamba'nın cenazesi yarın Fransa'ya gönderilecek.

"Bu hikaye böyle bitmemeliydi"

Manisa'da bulunan Adanaspor Başkanı Asil Bostancı "Şu anda konuşmak çok zor. Çok acı bir olay yaşadık. Bizim için hiç beklenmedik bir şeydi. Her şeyden önce yüreği futbolla atan, futbolu çok seven, kalbi çok iyi, çok düzgün bir adamdı. Allah rahmet eylesin. Gerçekten bizi baya etkiledi, takımı da çok etkiledi. Çok daha başka planlarımız vardı, daha uzun soluklu olacak, projelerimiz vardı. Bu hikaye böyle bitmemeliydi. Çok üzüldük. Ne diyeceğimi de bilemiyorum. Şimdi evrakları bekliyoruz. Büyük bir ihtimal yarın yetişecek, federasyonla da görüştük. Fransa'ya cenazeyi nakledeceğiz. İnşallah, Allah izin verirse ben de gideceğim zaten. Tedavisini oluyordu ama işte kan değerleri düşük oldu. Maç sabahı hastaneye kaldırdık, konuşamıyorum, diyecek bir şey de bulamıyorum. Ateşlendi, kusma olmuş. O şekilde hastaneye kaldırıldı" dedi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Asil Bostancı Adanaspor manisa Spor Spor Haberler

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

Kayıp Narin'i arama çalışmaları sürüyor! Diyarbakır'da aramalar o noktada yoğunlaştı

 Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

Narin'i arama çalışmaları 12. gününde! Komandolar ilk kez araziye indi

 Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor

Netflix'ten skandal dizi! Türk askerini işgalci olarak gösteren Famagusta'ya tepki yağıyor
Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek

Netanyahu için son çağrı: Yarından itibaren tüm ülke titreyecek
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2024 MÜLAKAT SONUÇLARI: MEB öğretmen atama mülakat sonuçları açıklandı mı? Bein Sports 3 CANLI izle! (MANCHESTER CITY- LIVERPOOL) Bein Sports kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki! Manchester United FC- Liverpool maçı ne zaman? Manchester United FC- Liverpool maçı saat kaçta, hangi kanalda? Eyüpspor- Trabzonspor maçı ne zaman? Eyüpspor- Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Icardi nasıl sakatlandı? Icardi Fenerbahçe derbisinde oynayabilecek mi? KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN AÇIKLANACAK? KPSS sonuçlarına nasıl bakılır? 1 Eylül hangi burç? Eylül ayında doğanlar hangi burç oluyor? TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? BİM 4 EYLÜL 2024 KATALOĞU BİM kataloğu indirimli ürünler! BİM'de bu hafta hangi ürünler satışa sunulacak? Milli maçlar ne zaman başlıyor? Milli ara ne zaman başlıyor, ne kadar sürecek? Milli maçlar hangi kanalda yayınlanacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 1 Eylül Pazar günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi?
title