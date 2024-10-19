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Adanaspor, Şanlıurfaspor'a 4-1 Mağlup Oldu

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Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor, sahasında konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 4-1 yenilerek hayal kırıklığı yaşadı. Maçta Kayode'nin hat-trick yaparak 3 gol attığı karşılaşmada, Adanaspor'un tek golü Ciss'ten geldi.

Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında Adanaspor konuk ettiği Şanlıurfaspor'a 4-1 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

1. dakikada sağ kanattan Muhammed'in ortasında arka direkte Kayode'nin kafa vuruşunda top Donkor'a çarparak ağlara gitti. 1-0

27. dakikada Kayode, kaleci Jankat ile ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlara gönderdi. 2-0

51. dakikada Adanaspor'da Fevzi'nin kaçırdığı topu kapan Kayode, kaleci Jankat'ın solundan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 3-0

80. dakikada ceza sahasında topla buluşan Kayode'nin düzgün vuruşunda top ağlara gitti. 4-0

86. dakikada Devran'ın ortasında ceza sahası içinde Ciss kafayla topu filelerle buluşturdu. 4-1

90.dakikada Adanaspor'da Donkor, yerden seken topa vurmak isterken Kayode'nin yüzüne vurdu. Hakem Gürcan Hasova, Donkor'a kırmızı kart gösterdi.

Hakemler: Gürcan Hasova, Serdar Soydan, Selim Şenöz

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Donkor, Fatih Kurucuk, Ferhat Katipoğlu (Doğukan Emeksiz dk. 46), Hıdır Aytekin (Devran Şenyurt dk. 46), Feyzi Yıldırım (Yepie Yepie dk. 55), Innocent, Turgay Gemicibaşı, Harun Alpsoy (Metehan Altunbaş dk. 35), Diakite (Burhan Tuzun dk. 86), Ciss

Yedekler: Korcan Çelikay, Cem Güzelbay, Alp Efe Kılınç, Metehan Mollaoğlu, Emir Can Aksu

Şanlıurfaspor: Abdülkadir Sünger, Burak Çamoğlu, Fatih Eren, Miraç Acer, Nafican Yardımcı (Mehmet Coşkun dk. 80), Hakan Erçelik (Begic dk. 58), Hasan Hüseyin Acar, Muhammed Gönülaçar (Efe Koyuncu dk. 84), Forsell (Cuma Menize dk. 46), Malle (Ashkovski dk. 80), Kayode

Yedekler: Enes Kalyoncu, Ofosu, Atakan Aybastı, Salih Sen, Ahmet Gökbayrak

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Goller: Ciss (dk. 86) (Adanaspor), Donkor (dk. 1 k.k.), Kayode (dk. 42, 51 ve 80) (Şanlıurfaspor)

Kırmızı kart: Donkor (dk. 90) (Adanaspor)

Sarı kartlar: Fatih Eren, Muhammed Gönülaçar (Şanlıurfaspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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