Adanaspor, evinde Şanlıurfaspor'u 1-0 yendi

Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Adanaspor, evinde Şanlıurfaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 1-0 ev sahibi üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar

9. dakikada Adanaspor'da kendi yarı alanında topla buluşan alan Tetteh, rakibin ceza yayına kadar girdi. Burada Tetteh topu Ayuk'a gönderdi. Ayuk'un da pasıyla topla buluşan Hakkı, ceza sahası çizgisinden topu kaleye gönderdi ancak kaleci Aydın topu tek hamlede kaptı.

11. dakikada Şanlıurfaspor'da Toure'nin sağ kanattan ceza alanına yolladığı topa Adanasporlu Evren Korkmaz kafa vurarak kornere gönderdi.

13. dakikada Şanlıurfaspor'da Thill orta sahada kaptığı topu Ardais'in koşu yoluna bıraktı. Adanaspor kalecisi Ahmet Said'i geçen Ardais, boş kaleye vurdu ancak Fatih Kurucuk son anda müdahale ederek topun kornere gitmesini sağladı.

31. dakikada Adanaspor'da sağ kanatta topla buluşan Metehan Altunbaş, topu ceza sahası içerisinde bulunan Feyzi Yıldırım'a gönderdi. Topa yetişemeyen Feyzi, son anda kafa vuruşuyla tekrar topu Metehan'ın önüne yolladı. Metehan'ın kaleye gönderdiği topa müdahale etmek isteyen Barış, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. 1-0

42. dakikada Şanlıurfaspor'da sağ kanatta topla buluşan Mert Çapar, Ferhat Katipoğlu'nu geçerek ceza sahasına sokuldu. Burada takım arkadaşı Ardaiz'le hızlı paslaşan Mert, kaleye düzgün bir vuruş yaptı ancak kaleci meşin yuvarlak kaleci Ahmet'in ellerinde kaldı.

Hakemler: Ozan Ergün, Şenoş Bektaş, Kadir Akıllı

Adanaspor: Ahmet Said, Evren Korkmaz, Ferhat Katipoğlu, Fatih Kurucuk, Feyzi Yıldırım, Kubilay Aktaş, Hakkı Türker, Samuel Tetteh, Eric Ayuk, Metehan Altunbaş, Serhat Kot

Yedekler: Arda Akbulut, Batuhan Yılmaz, Devran Şenyurt, Harun Alpsoy, İbrahim Aksu, Muhammed Emin Çelik, Champness, Mutlu Aksoy Doğan, Cem Güzelbay, Burhan Tuzun

Teknik Direktör: Özhan Palut

Şanlıurfaspor: Aydın Bağ, N'Diaye, Barış Gök, Mehmet Yiğit, Semih Karadeniz, Cumali Bişi, Mert Çapar, Thill, Abdullah Aydın, Toure, Ardaiz

Yedekler: Erzhan, Mboula, Adem Eren, Muhammet Arslan, Ekinjler, Donsah, Seyit Gazanfer, Mato, Hüsamettin Tut, Cebrail Irtürk

Teknik Direktör: Zafer Turan

Gol: Barış (dk. 31 k.k.) (Adanaspor)

Sarı kart: Semih (Şanlıurfaspor) - ADANA