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Adanaspor Başkanı Asil Bostancı Görevinden Ayrıldı

Adanaspor Başkanı Asil Bostancı Görevinden Ayrıldı
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Adanaspor Başkanı Asil Bostancı, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklama ile görevinden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrıldığını duyurdu. Taraftarların istifa çağrılarının ardından bu kararı alan Bostancı, destek verenlere teşekkür etti.

1'inci Lig ekiplerinden Adanaspor'da başkan Asil Bostancı, görevinden ayrıldığını açıkladı.

Turuncu-beyazlı taraftarlar, dün Yeni Adana Stadyumu'nda 2-0'lık Çorum FK mağlubiyeti sonrası başkan Asil Bostancı'yı istifaya davet etti. Bostancı, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "Onurla yürütmekte olduğum Adanaspor Başkanlığı görevimden sağlık ve ailevi sebepler nedeniyle ayrılmak zorunda olduğumu üzülerek açıklıyorum. Başta taraftarlarımız olmak üzere tüm Adanaspor camiasına görev sürem boyunca bana sağladıkları destek ve gösterdikleri anlayış için sonsuz teşekkürlerimi sunarım" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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