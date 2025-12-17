Adanaspor Asbaşkanı Mustafa Yosun vefat etti

TFF 2. Lig ekiplerinden Adanaspor'un Asbaşkanı Mustafa Yosun tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Adanaspor Asbaşkanı Mustafa Yosun, bir süredir Adana Şehir Hastanesinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bugün yapılan müdahalelere rağmen Yosun vefat etti. Mustafa Yosun'un cenazesinin bugün saat 12.30'da Akkapı Mezarlığı'na defin edileceği öğrenildi. - ADANA