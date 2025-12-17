Adanaspor Asbaşkanı Mustafa Yosun vefat etti
Adanaspor Asbaşkanı Mustafa Yosun, bir süredir Adana Şehir Hastanesinde böbrek rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu. Bugün yapılan müdahalelere rağmen Yosun vefat etti. Mustafa Yosun'un cenazesinin bugün saat 12.30'da Akkapı Mezarlığı'na defin edileceği öğrenildi. - ADANA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor