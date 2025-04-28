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Adanaspor Asbaşkanı Baki Aşkan Görevden Alındı

Adanaspor Asbaşkanı Baki Aşkan Görevden Alındı
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da asbaşkanlık görevini yürüten Baki Aşkan, kulüp yönetiminin aldığı karar doğrultusunda görevine son verildi.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da asbaşkanlık görevini yürüten Baki Aşkan'ın görevine son verildiği bildirildi.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Adanaspor'umuzda asbaşkan olarak görev alan iş insanı Baki Aşkan'ın görevine Yönetim Kurulumuzun aldığı karar doğrultusunda son verilmiştir." denildi.

Kaynak: AA / Fikret Kavğalı - Spor
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