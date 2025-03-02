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Adanaspor, Ankaragücü'nü 2-0 Mağlup Etti

Adanaspor, Ankaragücü'nü 2-0 Mağlup Etti
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Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla mağlup etti. Candeias ve Ciss'in golleriyle galip gelen Adanaspor, maç boyunca etkili bir performans sergiledi.

Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Adanaspor, evinde karşılaştığı Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol kanattan Oğuzhan'ın ortasında topla buluşan Candeias'ın ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

22. dakikada çalımlarla ceza sahasına giren Kwabena'nın sert şutunda kaleci Nurullah, topu iki hamlede kontrol etti.

37. dakikada sağdan Donkor'un ortasında ceza sahası içinde Endri Çekiçi'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

45+4. dakikada sağ kanattan Cephas'ın ortasında arka direkte Nurullah'ın gelişine şutunda top direkten geri döndü.

83. dakikada Orkan'ın sağdan ortasında kaleci Ertaç'tan seken topu önünde bulan Ciss, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Muhammet Ali Doğan, Ramazan Ufuk Avdaş

Adanaspor: Nurullah Aslan, Elias Durmaz, Fatih Kurucuk, Hasan Hatipoğlu, Oğuzhan Matur, Donkor, Mirza Cihan (Cem Güzelbay dk. 87), Candeias (Orkan Çınar dk. 80), Endri Çekiçi (Harun Alpsoy dk. 74), Ciss, Ivan (Metehan Altunbaş dk. 81)

Yedekler: Korcan Çelik, Hıdır Aytekin, Doğukan Emeksiz, Yasin Midiliç, Feyzi Yıldırım, Yusuf Can Esendemir,

Teknik Direktör: Hakan Keleş

Ankaragücü: Ertaç Özbir, İsmail Çokçalış (Halil Pehlivan dk. 58), Özgür Aktaş, Mert Çetin, Schulz (Michal Rakoczy dk. 58), Rotariu (Ali Kaan Güneren dk. 58), Mahmut Tekdemir, Osman Çelik (Gaetan Laura dk. 69) Kwabena, Bajic, Cephas

Yedekler: Görkem Cihan, Cem Türkmen, Sıraç Astanakulov, Emre Gültekin, Enes Tepecik

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Goller: Candeias (dk. 5), Ciss (dk. 83), (Adanaspor)

Sarı kartlar: Endri Çekiçi, Hasan Hatipoğlu (Adanaspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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