"Adanalı Ronaldo" Fatih Terim'in elini öperek Galatasaray forması imzalattı

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'ya olan benzerliğiyle tanınan ve "Adanalı Ronaldo" lakabıyla bilinen Gökmen Akdoğan, futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor.

RONALDO'YU CANLI İZLEDİ

Geçtiğimiz günlerde Suudi Arabistan'a giderek Al-Nassr forması giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu canlı izleyen Akdoğan, bu kez Türkiye'nin futbol efsanelerinden Fatih Terim ile bir araya geldi.

FATİH TERİM'İN ELİNİ ÖPTÜ

Akdoğan, Galatasaray'ın efsane teknik direktörlerinden Fatih Terim ile buluştuğu anları sosyal medya hesabından paylaştı. Görüşme sırasında Fatih Terim'in elini öpen Akdoğan, ona bir Galatasaray forması imzalattı. Futbolseverlerin büyük ilgisini çeken bu anlar, sosyal medyada hızla yayıldı ve birçok kişi tarafından yorumlandı.