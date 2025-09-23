Adanalı Okçu Muhammed Ömer Sağlam Rekor Kırdı

Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından Konya'da düzenlenen Celaleddin Karatay Menzil Türkiye Şampiyonası'na katılan Adanalı okçu Muhammed Ömer Sağlam'ın, kendisine ait rekoru kırdığı bildirildi.

TGTOF Adana İl Temsilcisi Emel Özdeş, yazılı açıklamasında, Konya'da 19-20 Eylül'de Karatay Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyona minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde yaklaşık 300 sporcunun katıldığını belirtti.

Şampiyonaya Adana'dan katılan okçuların başarı gösterdiğini ifade eden Özdeş, etkinlikte Okspor Spor Kulübü sporcusu Muhammed Ömer Sağlam'ın gençler karma kategoride kendisine ait rekoru kırarak 421,87 metreye ok attığını ve şampiyon olduğunu kaydetti.

Özdeş, müsabakada 50 yaş üstü limitli kategoride de Adanalı sporcu Mehmet Demir'in 392,51 metreye ok atarak ikincilik elde ettiğini bildirdi.