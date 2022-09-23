Adana haberi! Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları sürüyor Spor Haberleri Adana gündem haberi | Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Galatasaray Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında 1 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk yarım saatlik bölümü basına açık gerçekleştirildi. Fiziksel olarak güç, dayanıklılık ve hıza yönelik uygulamalarla başlayan antrenmanda 2 gruba ayrılan futbolcular, top kapma ve pas çalışması üzerinde durdu. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik ağırlıklı bir çalışma yapıldı. Milli takımlarda bulunan oyuncuların katılmadığı idmana altyapılardan bazı oyuncular alındı. Çalışmayı sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Metin Öztürk de izledi. Galatasaray, milli maç arasında yarın Süper Lig takımlarından İstanbulspor ile hazırlık maçı yapacak. Spor Kaynak: AA / Fahrettin Gök Adana Demirspor Galatasaray Futbol Spor Güncel Haberler

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