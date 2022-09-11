Adana haberi! Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
Spor Haberleri
Adana habere göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi.
Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu - Spor