Adana haberi! Adana Demirspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı Spor Haberleri Adana habere göre Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, mavi-lacivertliler, teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda, taktik çalışma gerçekleştirildi. Spor Kaynak: AA / Ozan Efeoğlu Adana Demirspor Trabzonspor Spor Haberler

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