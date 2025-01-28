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Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi

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Adana Demirspor, Manchester City akademisinde görev yapan Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Avcı, resmi imza için Türkiye'ye geldi.

Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevi için ilk aday belli oldu.

ANLAŞMA TAMAM

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Adana Demirspor Manchester City akademisinde görev yapan Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Avcı, resmi imza için Türkiye'ye geldi.

Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdiMustafa Alper Avcı

TÜRKİYE'DE TAKIMLAR ÇALIŞTIRDI

43 yaşındaki teknik direktör; Konyaspor 1922, Altay, Hekimoğlu Trabzon ve Şanlıurfaspor'da çalıştı. Sonrasında ise Chorley, Port Vale ve Manchester City altyapısında görev aldı.

Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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