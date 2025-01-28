Adana Demirspor yeni hocasını Manchester City'den getirdi
Adana Demirspor, Manchester City akademisinde görev yapan Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşma imzaladı. Avcı, resmi imza için Türkiye'ye geldi.
Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktörlük görevi için ilk aday belli oldu.
ANLAŞMA TAMAM
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, Adana Demirspor Manchester City akademisinde görev yapan Teknik Direktör Mustafa Alper Avcı ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı. Avcı, resmi imza için Türkiye'ye geldi.
TÜRKİYE'DE TAKIMLAR ÇALIŞTIRDI
43 yaşındaki teknik direktör; Konyaspor 1922, Altay, Hekimoğlu Trabzon ve Şanlıurfaspor'da çalıştı. Sonrasında ise Chorley, Port Vale ve Manchester City altyapısında görev aldı.