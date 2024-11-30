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Adana Demirspor ve Konyaspor Golsüz Eşitlikle Devam Ediyor

Adana Demirspor ve Konyaspor Golsüz Eşitlikle Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Adana Demirspor, Konyaspor'u konuk etti. İlk yarı golsüz tamamlandı. Maçta iki takım da önemli pozisyonlardan yararlanamadı.

Trendyol Süper Lig'in 14.haftasında Adana Demirspor, Konyaspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası içinde Ali Yavuz Kol'un sol çaprazdan şutunda top kaleci Slowik'te kaldı.

20. dakikada Konyaspor'da Jevtovic'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Vedat Karakuş, topa sahip oldu.

30. dakikada Adana Demirspor'da sol kanattan Tayfun Aydoğan'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Slowik'te kaldı.

40. dakikada Konyaspor'da Pedrinho'nun ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta top, kaleci Vedat Karakuş'ta kaldı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Abdullah Bora Özkara, Osman Gökhan Bilir

Adana Demirspor: Vedat Karakuş, İzzet Çelik, Semih Güler, Abdulsamet Burak, Jovan Manev, Tayfun Aydoğan, Antonio Simao Muanza, Yusuf Sarı, Yusuf Barası, Ali Yavuz Kol, Arda Okan Kurtulan

Yedekler: Deniz Eren Dönmezer, Nabil Alioui, Abat Aymbetov, Bünyamin Balat, Aksel Aktaş, Burhan Ersoy, Florent Shehu, Tolga Kalender, Ozan Demirbağ, Mootaz Nourani

Teknik Direktör: Mustafa Dalcı

Konyaspor: Jakub Slowik, Nikola Boranijasevic, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Guilherme, Marka Jevtovic, Tunahan Taşçı, Oğulcan Ülgün, Pedrinho, Hamidou Keyta, Umut Nayir

Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Danijel Aleksic, Yusuf Erdoğan, Louka Andreasen, Ndao, Ufuk Akyol, Filip Damjanovic, Melih İbrahimoğlu, Blaz Kramer

Teknik Direktör: Recep Uçar

Sarı kartlar: Abdulsamet Burak,(Adana Demirspor), Nikola Boranijasevic (Konyaspor) - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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