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Adana Demirspor ve Antalyaspor 1-1 Beraberlik Elde Etti

Adana Demirspor ve Antalyaspor 1-1 Beraberlik Elde Etti
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Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor ile Onvo Antalyaspor karşı karşıya geldi. İlk yarıda Adana Demirspor'un penaltı golüyle öne geçtiği karşılaşma, Larsson'un eşitlik golüyle 1-1 sona erdi.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Kadir Sağlam, Samet Çiçek, Mehmet Kapluhan

Adana Demirspor : Deniz Eren Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Burhan Ersoy, Tolga Kalender, Abdulsamet Burak, İzzet Çelik, Maestro, Ali Yavuz Kol, Tayfun Aydoğan, Alioui, Ozan Demirbağ

Onvo Antalyaspor : Piric, Bünyamin Balcı, Veysel Sarı, Bahadır Öztürk, Güray Vural, Kaluzinski, Erdal Rakip, Safuri, Van de Streek, Larsson, Samudio

Goller: Dk. 28 Alioui (Penaltıdan) ( Adana Demirspor ), Dk. 45 Larsson

Sarı kartlar: Dk. 27 Bünyamin Balcı, Dk. 30 Erdal Rakip, Dk. 33 Güray Vural, Dk. 45+6 Van de Streek (Onvo Antalyaspor )

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında Adana Demirspor-Onvo Antalyaspor karşılaşmasının ilk yarısı 1-1 sona erdi.

7. dakikada sol kanatta taç çizgisine yakın noktada topla buluşan Güray Vural'ın orta şut karışımı vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

16. dakikada paslaşarak kullanılan serbest vuruşta Alioui'nin ceza sahasına ortasında oluşan karambolde top boşta kaldı. Ozan Demirbağ'ın kafa vuruşunda kaleci Piric topu kontrol etti.

21. dakikada Kaluzinski'nin ara pasında top savunmaya çarparak ceza sahasında Erdal Rakip'in önünde kaldı. Erdal Rakip'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Deniz Eren Dönmezer'in kurtarışıyla oyun alanına döndü.

27. dakikada Adana Demirspor penaltı kazandı. 24. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balcı ile girdiği mücadelede içeri çevirdiği top sonrası yerde kaldı. Oyunun durmasıyla VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.

28. dakikada penaltıyı kullanan Alioui, topla kaleciyi ayrı köşelere göndererek takımını öne geçirdi: 1-0

45. dakikada Van de Streek'in ara pasında defansın müdahale ettiği topla ceza sahasında buluşan Larsson, kaleciyi geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Spor
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