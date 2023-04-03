Adana Demirspor'un yıldızı Rodrigues, Müslüman oldu

Spor Toto Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un Portekizli futbolcusu Kevin Rodrigues, Müslüman oldu. Ajansspor'daki habere göre; İslamiyeti seçen 29 yaşındaki Rodrigues bu kararından ötürü son derece mutlu ve yaptığı seçimi de çevresiyle paylaştı.

25 MAÇTA OYNADI

Rodrigues, kariyerinde daha önce Toulouse, Dijon, Real Sociedad, Leganes, Eibar ve Rayo Vallecano takımlarında forma giyen Kevin Rodrigues, Adana Demirspor formayla 24'ü Süper Lig ve 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere toplam 25 maçta oynadı. Portekizli savunmacı 2 kez rakip fileleri havalandırdı.

BONSERVİS ÖDENMEDİ

Adana Demirspor'a bu sezon başında Real Sociedad takımından transfer olan Rodrigues için herhangi bir bonservis bedeli ödenmemişti.