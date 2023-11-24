Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli trafik kazası geçirdi

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, ülkesinde trafik kazası geçirdi. Yıldız futbolcu kazadan yara almadan kurtuldu.

Adana Demirspor'un tecrübeli golcüsü Mario Balotelli, geçtiğimiz günlerde ülkesi İtalya'da dizinden ameliyat olmuştu. 33 yaşındaki golcü oyuncu, dün İtalya'nın Brescia şehrinde bir trafik kazası geçirdi. Aracı kullanılmaz hale gelen Balotelli, kazadan yara almadan kurtuldu.

ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

Öte yandan Adana Demispor'dan İtalyan golcünün sağlık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Mavi-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilgilerine sunarız" ifadeleri kullanıldı.