Adana Demirspor, Trabzonspor'a 1-0 Mağlup Oldu

(ANKARA) - Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, sahasında ağırladığı Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu.

Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında Adana Demirspor, Trabzonspor'u konuk etti. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16: 00'da başlayan maçı hakem Abdullah Buğra Taşkın yönetti.

Konuk takım Trabzonspor 45. dakikada Simon Banza'nın attığı golle Adana Demirspor karşısında 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Adana Demirspor'u 1-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.