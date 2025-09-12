Haberler

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz'dan Bodrum FK Maçı sonrası Açıklamalar

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz'dan Bodrum FK Maçı sonrası Açıklamalar
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Bodrum FK ile oynanan maçın ardından oyuncularının emeğinin karşılığını görmek istediğini ifade etti. Ayrıca verilen penaltı kararına eleştirilerde bulundu.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın emeğinin karşılığını görmesini istiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bodrum FK'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'un başında olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Palaz, kariyerinde ilk kez profesyonel maça çıkan futbolcuları olduğuna dikkat çekerek, "Bugünkü stratejimizi savunmaya yönelik planladık. Çünkü Bodrum, Sefer, Fredy ve Brazao gibi önemli oyunculara sahip. Oyuncularımızın emeğinin karşılığını görmesini istiyorum" diye konuştu.

Maçta verilen penaltı kararını da eleştiren Palaz, "Bu pozisyon sosyal medyada 'nasıl penaltı verilmez' diye paylaşılabilir. Eğer bu penaltıysa büyük sıkıntı. Maalesef bugün maçın kararını veren kişiler adına bu eksi olarak yazılır. Bodrum'un oyun kalitesine bu tarz kararlar gölge düşürüyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
71 yaşında hayata veda eden Hulk Hogan'dan geriye milyonluk miras kaldı

Ünlü güreşçinin milyon dolarlık serveti tek bir kişiye kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Maaşlarda kesintiye gidilecek! İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren TES sisteminin detayları

İşte milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni sistemin detayları
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.