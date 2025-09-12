Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz'dan Bodrum FK Maçı sonrası Açıklamalar

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, Bodrum FK maçının ardından yaptığı açıklamada, "Oyuncularımızın emeğinin karşılığını görmesini istiyorum" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, deplasmanda Bodrum FK'ya 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, açıklamalarda bulundu. Adana Demirspor'un başında olmaktan gurur duyduğunu ifade eden Palaz, kariyerinde ilk kez profesyonel maça çıkan futbolcuları olduğuna dikkat çekerek, "Bugünkü stratejimizi savunmaya yönelik planladık. Çünkü Bodrum, Sefer, Fredy ve Brazao gibi önemli oyunculara sahip. Oyuncularımızın emeğinin karşılığını görmesini istiyorum" diye konuştu.

Maçta verilen penaltı kararını da eleştiren Palaz, "Bu pozisyon sosyal medyada 'nasıl penaltı verilmez' diye paylaşılabilir. Eğer bu penaltıysa büyük sıkıntı. Maalesef bugün maçın kararını veren kişiler adına bu eksi olarak yazılır. Bodrum'un oyun kalitesine bu tarz kararlar gölge düşürüyor" ifadelerini kullandı. - MUĞLA