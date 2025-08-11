Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz: Camia 'demir' gibi olmak zorunda
Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, takımın genç kadrosuna dikkat çekerken, taraftarlardan destek beklediklerini belirtti. Avrupa'nın en genç takımlarından biri olduklarını vurguladı.
Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz: Camia 'demir' gibi olmak zorunda
'Şehre adım attığınız ilk andan itibaren Adana Demirspor'un gücünü hissediyorsunuz'
'Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz'
'Taraftarlarımız bu süreçte bizi yalnız bırakmasın'
