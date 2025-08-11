Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz: Camia 'demir' gibi olmak zorunda

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz, takımın genç kadrosuna dikkat çekerken, taraftarlardan destek beklediklerini belirtti. Avrupa'nın en genç takımlarından biri olduklarını vurguladı.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Koray Palaz: Camia 'demir' gibi olmak zorunda

'Şehre adım attığınız ilk andan itibaren Adana Demirspor'un gücünü hissediyorsunuz'

'Avrupa'nın en genç takımlarından biriyiz'

'Taraftarlarımız bu süreçte bizi yalnız bırakmasın'

SÜPER LİG

21.30 Trabzonspor- Kocaelispor

FENERBAHÇE

16.00 Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

18.00 Sarı- lacivertliler, Feyenoord maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

20.30 Hollanda ekibinde teknik direktör Robin van Persie ve bir futbolcusu basın toplantısında açıklamalarda bulunacak.

BEŞİKTAŞ

10: 00 Siyah-beyazlılar, St. Patrick's maçının hazırlıklarına devam edecek.

14.00 Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, düzenleyeceği basın toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunacak.

GALATASARAY

19.00 Sarı-kırmızılı ekip, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam edecek.

1'İNCİ LİG

21.30 Esenler Erokspor - Adana Demirspor

VOLEYBOL

- U21 Kadınlar Dünya Şampiyonası

09.00 Türkiye - Çekya

BİLARDO

Kore Ligi'nde 7 Türk Bilardocu yarışıyor. Son şampiyonada Semih Saygıner 3'üncü, Burak Haşhaş 5'inci oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Ameliyat öncesi, Ferdi Tayfur çalınmasını istedi

Ameliyat öncesi, hastanın çalınmasını istediği şarkı bomba
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?

Sane'den büyük tepki: Bu da ne böyle?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.